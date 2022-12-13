市場預估明年越南股市成分企業，每股盈餘（EPS）仍有上看20％實力，優於大陸、南韓、其他東協各國，加上利率不再走揚、貨幣走穩、原物料價格下滑、大陸重啟開放等因素，將有利越南企業創造更好獲利，帶動股市回暖的利多信號。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南資產管理公司VinaCapital報告，過去十年胡志明指數有8年上漲、2年下跌，今年市場的深度下跌，帶來投資機會。預估十年內，越南將躋身全球經濟增長最快的前五名國家。在疫情和美中貿易戰後，許多大型跨國公司將生產轉移至越南，未來幾年越南將迎來巨大海外投資浪潮，成為推動股市上漲的基礎。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據越南工業和貿易部公布資料，今年前11個月，越南對外貿易總額約為6,740億美元，貿易順差超過107億美元。其中出口3422億美元，與去年同期相比增長13.4％，進口支出3315億美元，與去年同期相比增長10.1％。

預計到12月中旬，越南對外貿易額將超過7,000億美元，高於2021年全年創紀錄的6,685億美元，今年政策刺激下，經濟活動力仍然保持活耀。且根據IMF預估，越南明年GDP成長可達6.2％，在亞洲國家中表現強勁，經濟成長力道不容小覷。