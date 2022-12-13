台灣機械工業公會2021年啟動智慧機械雲計畫，業界投資金額達28億元，已有1,500家廠商加入台灣智慧製造雲平台，總計201個APP上線，行政院副院長沈榮津見證下，台灣機械工業公會、工研院13日分別與中華電信、法國達梭系統簽智慧機械雲合作意向書，搶攻新南向市場商機。

此一合作意向書，宣布正式啟動二大合作方向，一、達梭提供100套機械設備軟體DELMIA及Solidworks第三方開發介面，提升台灣機械領域設計效率、接軌國際；二、國內業界偕同中華電信，透過5G資通訊輸出東協國家，強化台商供應鏈韌性，搶攻新南向市場商機。

行政院副院長沈榮津13日出席智慧機械雲創新跨域服務成果論壇表示，2019年與時任台灣機械工業公會理事長柯拔希共同宣布啟動智慧機械雲，每年都要舉行成果發表會。貿易戰讓供應鏈重組，要凸顯跨域的重要性，國際連結，跨國服務，智慧機械雲成為全球第一個跨域的機械與製造軟體平台，業界總投入28億元、專為機械業開發74個軟體。機械公會發展智慧機械雲平台，13日與中華電信簽署合作意向書，採廣結盟方式，結合各產業夥伴透過5G專網提供新南向國家垂直應用整合方案，搶攻泰國及越南等亞太地區智慧製造市場。

經濟部技術處處長邱求慧指出，經濟部技術處整合台灣數位科技創新及軟設備研發能力，民國110年啟動智慧機械雲計畫，採取開放平台，提供解決方案，201個APP上傳，提供機械業者下載使用，48個店中店。目前智慧機械雲平台有1,500家廠商加入，超過70家廠商導入使用，業界投資額28億元，協助五大產業提升智慧製造應用層次，達可視化、可分析及可預測的境界。智慧機械雲明年正式升級為國際化服務，成為全世界第一開放式的機械與製造軟體平台，結合首創零信任的資安防護系統，為產業提供更安全有保障的數位服務。

邱求慧指出，台灣推動智慧機械雲以中華台北名義，正式向APEC申請10萬美元經費補助，為期一年，可以舉辦國際論壇，要向APEC其他國家推廣智慧機械雲。

台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣機械設備出口9月起雖有下滑，前11月出口值仍成長，年產值新台幣1.45兆元，年成長1成。3年前，機械公會名譽理事長柯拔希擔任理事長任內與電電公會及軟體公會合作，共同推動智慧機械雲。台灣機械業者開發節能減碳產品，明年第二季會迎來台灣產業春燕。工業局打電話詢問機械產業景氣不好，是否受到銀行融資收傘，他回答通通沒有，雖然短暫受到景氣及景氣波動影響，但機械業會克服。

台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希指出，智慧機械機械雲平台是他擔任機械公會理事長任內，2018年發表智慧機械產業白皮書，擘劃機械產業發展藍圖提出。台灣機械業大部分都是中小企業，透過智慧機上盒公用平台，讓大部分企業用得起軟體，快速達到智慧製造，在地深根，鏈結國際。