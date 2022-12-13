Hami Video粉絲團公布2022年度10大排行榜，其中在10大戲劇方面，中華電信投資出品影集《我願意》打趴女神朴敏英主演的韓劇《月水金火木土》與福山雅治領銜演出的日劇《破案天才伽利略-禁忌的魔術》奪冠，據了解該平台影劇館獨家內容吸睛，2022觀影人次較前年翻倍上升，尤其以戲劇跟動漫表現最佳，都有超過2倍以上的成長，電影也成長4成以上。

Hami Video 2022年度10大戲劇榜，台劇表現相當亮眼，教主姚淳耀發威與頂流男星炎亞綸主演影集《我願意》獲年度點閱冠軍，此外，蔡淑臻、朱軒洋主演的《村裡來了個暴走女外科》也僅次於韓劇《月水金火木土》位居第3。姚淳耀透露現在在路上都會被觀眾喊：「教主好！」另還會配上劇裡的手勢喊：「祝你幸福」，讓他才赫然驚覺一部戲能夠深植人心，觀眾都非常入戲，真的太可愛了，「我會想幫他們加持，祝大家幸福！」對於主演影集點閱打敗日韓劇，炎亞綸表示：「能夠在這麼好的平台上與各地影視作品一起在平台上，讓觀眾做每一天晚上娛樂時間的選擇，觀眾的幸福指數很高。」

其中，影集《我願意》與《村裡來了個暴走女外科》同時也攻佔Yahoo奇摩！2022十大熱門台劇榜，炎亞綸透露：「參與影集能夠在平台與各項榜單脫穎而出，這對幕前幕後團隊是最大鼓勵，希望觀眾能夠繼續支持台灣，和炎亞綸這一位演員。」此外，炎亞綸今年不論是在戲劇、主持與音樂領域都繳出亮眼成績，網友好奇他去哪裡加持？運勢簡直旺到極點，甫結束演唱會的他坦言：「珍惜每一項工作，每一次工作都是百分百投入，無論每項工作都盼能有突出表現，讓大家每一次看到我都有所進步。」

在電影方面，華人影星也獨佔鰲頭，女星楊紫瓊主演爆紅電影《媽的多重宇宙》直搗冠軍，而由周興哲、李沐主演的台片《我吃了那男孩一整年的早餐》則位居第2，10部排行就有5部是獨家搶先發行韓國電影，包含日本名導是枝裕和與韓國影帝宋康昊合作的《嬰兒轉運站》、最強大叔馬東石熱門續集電影《犯罪都市2》位居第4、5名，以《分手的決心》拿下韓國百想藝術大賞影后的湯唯，則攻佔第9名。