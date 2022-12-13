身障者小慈在勞動部的協助下，從照服員轉職行政發揮所長，將辦公室布置得美輪美奐。（潮州就業中心提供／謝佳潾屏東傳真）

先天右上肢發育不全的小慈，從小熱愛美術，總是希望能將所愛結合工作，但因家庭經濟因素考量，後來成為照顧服務員，不過她仍不忘最愛而萌生離職念頭，所幸勞動部高屏澎東分署潮州就業中心得知後，立即協助她轉職行政發揮所長，將辦公室布置得美輪美奐。

潮州就業中心指出，熱愛美術的小慈有個夢想，希望自己所愛所學能運用於工作上，但高中讀完美術班後，即因家中經濟因素未能持續升學，並在家人的鼓勵下報名勞動部補助的「照顧服務員自訓自用訓練計畫」課程，結訓後於屏東新埤鄉的長照機構擔任照顧服務員。

中心表示，照顧服務員的工作有協助住民翻身拍背、洗澡、擦拭身體、照顧飲食起居等，機構為讓小慈能勝任工作，特別安排她在夜班時段負責餵藥、餵飯等體力可負擔的內容，並請同事協助，但小慈在個人體能及工作喜好的考量下，工作一陣子後最終還是萌生離職念頭。

中心說，就服員與機構一致認為小慈工作態度良好且配合度高，放棄了很可惜，就服員便以職務再設計「調整工作內容」的概念，建議機構可以轉換小慈的職務，為此，小慈由原先的照顧服務員職務調整為行政人員，工作內容為管理打卡、排班排假等文書作業及機構內環境布置美化。

小慈在工作調整後，行政事務可以自行單獨完成，不需他人協助，而且目前機構內的環境布置都出自小慈之手，辦公室與其他活動空間的牆壁上都掛著她的畫作，正好讓她的美術專長有所發揮。

中心說，職務調整至今，小慈已穩定就業超過1年，就服員追蹤關懷時，發現此時的小慈帶著自信滿滿的笑容，能將美術融入工作讓她感到無比開心也成了一種工作動力，同時工作表現也深獲機構肯定。