台灣證券交易所統計上市公司11月營收，總計全體上市公司營收總計3兆1,640億元，年減4,816億元，減幅13.21％，累計1至11月全體上市公司營收總計36兆9,153億元，年增2兆3,049億元，增幅6.66％。

11月當月營收呈現成長趨勢主要產業為通信網路業、觀光事業及半導體業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、貿易百貨業及航運業。

成長部分，通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，觀光事業受國內外旅遊復甦影響，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求等因素而成長。

11月衰退主要金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列兌換損失及金融商品已實現損失，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌影響。

累計前11月營收呈現成長趨勢前三名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。