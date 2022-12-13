金屬工業研究發展中心、德威集團、馬來西亞KLIDC國際牙科中心、TAPO口腔協會等4個單位，12日簽署長期營運合作備忘錄，南科管理局長蘇振綱（中）出席見證。（南科管理局提供／張毓翎台南傳真）

為協助台灣醫材產品拓銷全球，2019年南科率領園區廠商組成醫材國家隊，前進馬來西亞吉隆坡建立「南科醫療器材產品營運中心」；同時，南科也積極尋找當地營運單位，建構更完整營運模式，如今完成凝聚四方共識，金屬工業研究發展中心、德威集團、馬來西亞KLIDC國際牙科中心、TAPO口腔協會等4個單位，12日簽署長期營運合作備忘錄，南科管理局長蘇振綱出席見證。

南科高雄園區長期發展牙科醫材產業聚落，配合新南向政策，南科在馬來西亞吉隆坡建立「南科醫療器材產品營運中心」，吸引園區17家生醫廠商進駐。營運至今，在當地累計辦理12場次推廣行銷活動，並針對當地使用者、醫師、經銷商、通路商及專業醫療大專院校，結合產品展示、教育訓練中心，定期辦理各項專業課程。

該營運中心同時協助安排廠商的講師及專員進駐據點，以利進行市場開拓，這段期間協助廠商取得馬來西亞及周邊東南亞國家訂單合計2000萬元以上，也藉此讓園區廠商與馬來西亞當地的醫療體系直接交流，促進產品臨床研究合作，增加對MIT產品的信賴度。

金屬工業研究發展中心、德威集團、馬來西亞KLIDC國際牙科中心、TAPO口腔協會等4個單位今天在南科馬來西亞營運據點簽署長期營運合作備忘錄；蘇振綱說，簽署長期營運合作備忘錄，是推動馬來西亞營運中心一個重要的里程碑，期待台灣醫療器材產業與國際間的合作可以更密切，將MIT優質醫療器材產品推廣至東南亞市場。