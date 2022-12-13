2022年進入尾聲，南投縣教育處13日在南投市漳興國小，舉辦「慢飛天使歲末關懷」活動，邀請縣內327名特教學生及師長同樂；副縣長陳正昇打扮成耶誕老公公，提前贈送小朋友耶誕節禮物，給孩子一個難忘的回憶。

慢飛天使歲末關懷活動，由漳興國小絲竹樂團演奏《笙歌》、《望春風》揭開序幕；接著登場的是陳正昇、教育處副處長吳美玲、立委許淑華辦公室主任黃書杭扮演耶誕老人，並將禮物分送給小朋友；再由漳興國小學生表演舞蹈《小兵日記》，以及麥麥樂天團的麥當勞劇場《耶誕節的故事》。

陳正昇表示，縣內完善規畫慢飛天使的相關照護，學習部分也安排適性體育課程，讓孩子積極參與融入，慢飛天使的先天條件雖與一般人不盡相同，但韌性相當，在成長路上展現堅忍不拔的生命力，令人欽佩。

陳正昇指出，2022年即將進入尾聲，縣府舉辦關懷活動，邀請慢飛天使們一起慶祝同樂，也邀請微熱山丘、18℃巧克力及麥當勞等知名企業團體贊助，發揮「有愛無礙、關懷弱勢」的精神，也讓孩子們充分感受各界的關懷與愛心，開心迎接新年。

慢飛天使關懷活動，縣府贈送耶誕禮物，還特別為每位慢飛天使，準備微熱山丘的山丘芭娜娜、18℃頂級巧克力，以及小朋友最喜歡的麥當勞餐。小朋友從陳正昇裝扮的耶誕老公公手中，接過耶誕禮物後，直呼非常開心，並雀躍等待麥當勞劇場，顯得非常期待又興奮，現場充滿歡樂氣氛。