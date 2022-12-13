中央大學余紀忠講座邀賀曾樸院士分享黑洞故事。(呂筱蟬攝)

中央大學與余紀忠文教基金會13日共同舉辦「余紀忠講座」，2019年中央研究院參與的「事件視界望遠鏡計畫」，成功取得人類史上第一張黑洞影像，今年特別邀請中研院是賀曾樸分享觀測歷程，帶領民眾探索黑洞的神秘故事。

中央大學副校長綦振瀛表示，中國時報創辦人余紀忠先生是中大最傑出的校友之一，他見識宏遠，胸懷恢闊，對國家和社會有著極大的貢獻，余紀忠講座是中大每年最具代表性的知識饗宴之一。余紀忠文教基金會副執行長林聖芬則說，該講座從2008年開始每年以不同的主題演講邀請卓越講者，希望提供師生典範學習，也善盡國家社會責任。

賀曾樸為世界級無線電天文學家，現任東亞天文台台長、麥克斯威爾電波天文望遠鏡台長，研究專長為光譜學、電波天文學、干涉法、恆星與行星形成、鄰近星系、星系中心等等，發表百篇以上的期刊論文，且榮獲多項榮譽及獎勵，學術成就斐然。

他分享，科學以新技術探究未知、尋求根本，經歷千百次的假設與求證，方能得到結果。黑洞影像的發現，背後是30年的時間與心力投入，不僅是天文學的一大進展，更是臺灣能夠在天文研究領域站在前線，各國人才齊心合作的證明。他鼓勵學生在大學期間把握機會，發展自身興趣，培養專業能力，成為臺灣科學發展的助力！

「我相信未來總會更好。」賀曾樸說，科學研究是一條通往未來之路。他鼓勵學子將眼光放遠、保持求知的熱情，在研究的道路堅持不懈。與談人葉永烜院士也說，中大天文所成立30周年，其中鹿林天文台透過小型望遠鏡發現了許多小行星，並以高大光明人格者來命名，也呼應賀曾樸院士所提倡的精神。