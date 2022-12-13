桃園鐵路地下化推動現況。(簡立欣攝)

平鎮地下永久站是桃園鐵路地下化當中耗時最久的主體工程。(簡立欣攝)

桃園鐵路地下化最新進度曝光！根據交通部鐵道局資料，該路段頭尾2個新增通勤車站鳳鳴站、平鎮站的臨時站都已開工，各自預計各自可在2024年、2026年啟用，2個臨時站經費逾11億元，但待2030年整個桃鐵地下化計畫完工之後，平鎮臨時站就得拆除。換言之，耗費將近5億元建造的平鎮臨時站，僅用4年就會拆除。

鐵道局北部工程處處長郭林堯表示，桃鐵地下化計畫是2020年9月核定，從鳳鳴到平鎮全長17.945公里，總建設經費約1048億元。將改建3座既有車站（桃園、內壢、中壢），預計2029年4月通車；新建5座通勤車站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），預計2030年7月通車。

鐵道局北部工程處主任工程司黃士銘表示，該案主體工程共有8個站，拆為8個標案，其中最大標平鎮地下永久站已於今年10月發包施工，是主體工程中最早開工、最晚完工。其他7個標也將在明年陸續發包。

另為了呼應民眾訴求「地下化通車前頭尾的鳳鳴站、平鎮站可先行通車」，鐵道局也奉行政院核定增設鳳鳴臨時站，經費6.13億元，預定2024年11月啟用；以及平鎮臨時站，經費4.97億元，預定2026年5月啟用。2個臨時站經費共計11.1億元，值得一提的是，這筆經費並不包含在原本的1048億元之中。

媒體問及全案完成之後，2個臨時站去留？黃士銘表示，平鎮臨時站因為有衝突，到2030年全線通車後就會拆；鳳鳴臨時站則希望留下，規劃開發成咖啡廳、自行車補給站等。