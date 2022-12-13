網路流傳一段驚悚的監視器影像，一名女子疑似酒醉，想穿過地下停車場的入口柵欄，不慎跌倒後竟直接躺在路中呼呼大睡，10秒後一輛休旅車進入停車場，當場把女子輾過，女子後來路上痛苦蜷縮的畫面曝光，網友留言「人造減速坡」、「自願當減速坡的狠人」。

臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一名女子講電話一邊走路搖搖晃晃地走進地下停車場的入口，她蹲下身穿過柵欄後就跌倒，接著竟「倒在路中」呼呼大睡，約莫過了10秒後，一輛白色休旅車準備開進停車場，竟當場「輾過女子」，驚悚畫面全曝光。

女子疑似酒醉，想穿過地下停車場的入口柵欄，但不慎跌倒後竟直接躺在路中呼呼大睡，10秒後一輛休旅車進入停車後，當場把女子輾過。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

監視器畫面中女子疑似喝醉酒，不走人行道而是直接穿過停車場入口柵欄時，失足跌了一跤，之後竟沒打算起身，直接側睡在路中，遭到一輛休旅車當場輾過，女子最後全身蜷縮在路中，傷亡不明；其他網友留言「人造減速坡」、「自願當減速坡的狠人」、「車主：哦這停車場的減速帶做得很有感耶」。

有眼尖網友發現肇事轎車車牌是藍色的，認為是大陸的社會事件，留言「這要怎麼算？車主衰到靠北」、「這個是碰瓷的還是喝掛」、「這個沒有360環景的話根本看不到吧」、「還好不是台灣，不然駕駛又要倒霉了」、「真會選地方躺，服了」、「大陸尋奇，無奇不有」、「酒空再喝」。