中印邊界再次爆發衝突，雙方甚至出動戰機，外媒報導雙方均有人員受傷，中國外交部對此回應稱，中印邊境局勢「總體平穩」，至於具體問題，「建議向有關主管部門詢問」。

據外媒報導，印度軍隊及中國大陸解放軍傳出9日在印度北邊的阿魯納察省（Arunachal Pradesh）邊界接近實際控制線（Line of Actual Control，LAC）地帶爆發流血衝突，雙方皆有人員受傷。消息人士指出，最近幾周印度空軍蘇愷30MKI戰機緊急升空2至3次，以防範解放軍侵犯領空。

中共外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問到中印邊界發生衝突問題時表示，據瞭解，中印目前邊境局勢總體平穩。雙方一直通過外交和軍事渠道就涉邊問題保持暢通的溝通，希望印方同中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守雙方簽署的有關協議協定精神，共同維護中印邊境地區的和平安寧。至於具體問題，建議向有關的主管部門來詢問。