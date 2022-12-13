文觀局長許有仁攜手知名旅遊集團可樂旅遊與「嘉義縣162觀光軸線聯盟發展協會」簽署三方合作MOU。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局13日於嘉義長榮文苑酒店舉辦111年觀光產業輔導成果發表會，展現觀光推動成果。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現場也展示18道嘉義特色佳餚和禮品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

現場也展示18道嘉義特色佳餚和多元禮品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣積極推動軸線觀光，今年以大林、梅山太平及瑞峰為輔導區域，串聯162縣道上觀光業者成立協會，是繼台18觀光產業協、166觀光軸線協會，縣府輔導成立的第3個觀光軸線協會，今文化觀光局透過成果展呈現觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造、伴手禮行銷輔導及觀光學院豐碩成果之餘，也攜手知名旅遊集團可樂旅遊與「嘉義縣162觀光軸線聯盟發展協會」簽署三方合作MOU。

文觀局指出，162觀光軸線聯盟發展協會目前有30多位業者會員，且持續增加中，162軸線上有國內知名景點太平雲梯、佐登妮絲城堡、梅問屋觀光工廠、沿線有茶園、雲海壯麗景觀及特色民宿群、更是縣內茶、咖啡重要產區，目前協會首任理事長由太平村長嚴清雅擔任，相信在他號召下，能擴大協會的能量。

至於旅宿風格營造計畫，以打造縣內特色亮點旅宿為目標，文觀局說，今年遴選出的7家旅宿包括徐徐民宿、光影民宿、高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、幸福樂民宿、阿里山月灣Villa及出水茶旅民宿，依民宿空間環境進行規畫，除每間補助20萬元外，業者需提出50％自籌款，由公私協力共同改造經營空間與環境，打造嘉義縣更優質的旅宿品質與場域示範點。

伴手禮行銷輔導以「嘉義優鮮」品牌定位，今年度遴選10家業者協助包裝設計改善，包括阿波卡樂酪梨崎園、野孩子果園、一品咖啡莊園、永芳囍餅蛋糕、嘉義縣農會、竹崎地區農會、德廣堂、佳一生物科技有限公司、阿美鳳梨及高帝園茶業，提升本縣伴手禮品牌形象與價值，今在成果展上，業者也擺出全新包裝產品，呈現全新質感。

至於2020年開辦觀光學院課程，3年來提供業者在職進修管道，提升餐飲、旅宿等業者的經營能力，今年更以「玩味嘉義」為主題，特邀美食專家梁幼祥及業內大師輔導團隊舉辦系列課程、評比及實地輔導，今除由文觀局長許有仁頒發「標竿之星」給「地方特色餐食廚藝競賽」暨「旅宿房務管理評比」第一名業者外，於現場也展示18道嘉義特色佳餚和禮品，並於現場公布一條專屬觀光學院的懶舒適旅程，從竹崎山上茶鄉之旅一路玩到布袋漁港品嚐全台最大肉圓，歡迎大家玩味嘉義，吃美食、住一宿。

許有仁強調，自2019年辦理旅宿風格營造、2020年度啟動輔導觀光軸線協會成立及開辦觀光學院至今，期間雖碰到疫情，但縣內旅宿及觀光業者仍配合參與，讓嘉義縣觀光旅遊服務品質持續精進，更讓嘉義觀光旅遊熱潮與話題維持高人氣。