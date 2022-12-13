隨疫情解封，民間消費復甦，除了餐飲業客流量增加以外，各大旅遊景點及電影院等休閒場所人潮也逐漸增加。財政部南區國稅局13日表示，接獲民眾撥打檢舉專線詢問，到電影院購買套餐，包括電影票、鬆餅、爆米花及飲料等消費內容，但電影院僅就餐飲部分開立統一發票，電影票價並未顯示在發票上，涉嫌短漏開發票；另有民眾到飯店check in繳交住宿費時，櫃臺人員告知隔日結算時才給發票，沒有「一手交錢，一手給發票」，懷疑飯店有逃漏稅意圖。

南區國稅局表示，依據《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人銷售貨物或勞務，應依法開立統一發票。但營業性質特殊的營業人及小規模營業人，得掣發普通收據，免用統一發票。另外，《統一發票使用辦法》對某些特殊銷售類型，亦規定得免用或免開發票，例如，電影院的門票收入因屬《娛樂稅法》所稱娛樂場所收取的票價，可免開發票，電影院只就餐飲收入開立發票，並無違反稅法規定。

至於營業人開立統一發票交付買受人的時間點，「營業人開立銷售憑證時限表」有「發貨時」、「收款時」、「結算時」或「交件時」…等等針對不同業別所作規定，其中旅宿業（包括旅館、旅社、賓館、公寓、客棧、附設旅社的飯店、對外營業的招待所等）是以「結算時」為憑證開立時限，在結算前所收取的價款，得免先開立發票，此與生活中常碰到的商品買賣，以發貨時為限，但發貨前已收的貨款部分，應先行開立發票的規定不同。民眾住宿飯店，不論是先付若干訂金或一次繳清住宿費，飯店等到結算時，才以實際收取的金額（含住宿費及其他消費）開立發票交付給買受人，並沒有違反憑證開立時限規定。