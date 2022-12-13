佳德鳳梨酥昨日也發聲明，將以台灣在地經營為主。（報系資料照）

我國食品、水產近日因註冊訊息不完整，遭中國大陸下令暫停進口，更傳出有知名鳳梨酥品牌遭大陸要求提交產品配方，涉及商業機密。對此食藥署長吳秀梅證實，大陸確實要求廠商必須提交產品配方與比例，而這也是國內許多廠商打退堂鼓的主因之一。

在台灣頗富盛名的佳德鳳梨酥，近日傳出因被大陸官方要求提交產品配方、比例，由於事涉產品機密，因此拒絕至大陸進行產品註冊。昨天該公司也發聲明表示將來經營會以台灣為主，至於有無被要求繳交產品配方，由食藥署回答。

食藥署長吳秀梅今接受本報採訪時指出，大陸要求台廠繳交的註冊文件中，確實看到必須填寫產品配方以及比例，至於食藥署為何不在去年大陸公布新版註冊方法時抗議？吳表示，當時陸方根本沒給註冊文件內容，食藥署是到今年3月9日才收到陸方新版註冊文件，才得知業者得提交產品配方與比例。

截至目前，國內仍維持31件推薦註冊以及824件自行註冊的食品可赴陸銷售，吳秀梅說，今日沒有新增品項遭禁止，但我國與陸方的聯繫溝通管道仍持續中斷，食藥署上一次發函是在昨天早上，但陸方仍持續已讀不回。

立法委員陳玉珍今天透露，經與大陸官員開會討論後，金門高粱可望在文件資料補齊後，重新登陸銷售。對此吳秀梅則說，目前還未看到相關通知，「但如果有的話也很好，我們樂觀其成。」