百萬YouTuber理科太太（陳映彤）近日在線上學習平台推出「諮商筆記」課程，分享自己心理諮商100小時的心得，至今購買人數高達2712人，已進帳487萬新台幣，不過該課程受到外界批評，對此理科太太嗆：「我只想說酸民惦惦啦！」風波延燒數天，線上平台Hahow今（13日）發聲明，表示若有意退費，會協助完成退費流程。

理科太太賣諮商筆記課程，被大批網友和諮商師質疑專業性，她10日親上火線嗆酸民，不滿課程未正式上線就遭誤導，並解釋課程內容主要是鼓勵大家認識自己，「絕不觸及諮商，不會幫任何學生進行諮商」。

而線上課程平台「Hahow好學校」，今（13日）透過臉書粉專發聲明：「這門課程的初衷，希冀透過理科太太的經驗分享，啟發大眾勇於展開自我認識與探索的第一步，並不涉及諮商與心理治療。」與理科太太團隊討論後，雙方達成共識，計畫更新該堂課程的內容。為了保障消費者的權利，Hahow強調：「有意退費者，可向客服人員反應，我們會協助大家完成退費流程。」同時也會虛心接受外界的建議與指教。

不過，網友的批評聲浪仍止不住，留言區盡是酸言酸語，遭挖苦「終於發聲明了，我以為你們已經開始放假了」、「啊所以理科太太的澄清文只有叫酸民惦惦嗎，正常版的居然是Hahow發的」、「建議開一堂『如何慎選課程』的課程，應該超實用」、「所以還是要開、還是要賣，而且依然是找理科太太」。