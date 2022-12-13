桃竹竹苗特色自行車樂悠遊路線圖近日出爐。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園連7年舉辦特色活動「北橫櫻花勇士」，吸引許多鐵馬族參與。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃竹竹苗區域治理平台今年9月底通過「桃竹竹苗特色自行車樂悠遊」合作提案，串聯4縣市特色景點自行車道與驛站路網，鼓勵民眾多從事戶外運動，近期自行車路線地圖出爐，引起在地鐵馬族關注，其中桃園許多觀光景點都入列，市府盼透過「綠色慢旅遊」模式，擴展觀光效益，持續推行永續觀光。

桃竹竹苗特色自行車樂悠遊路線圖中，桃園沿海12處知名景點全入列，南桃園包括龍潭、大溪、中壢各有路線，北桃園則有南崁、龜山、虎頭山、藝文廣場連接到青埔等路線，從海邊到山區、從都會到傳統老街，路線景點多元豐富。至於竹縣新豐到桃園新屋的自行車道橋梁則預計明年8月完工，通車後可讓自行車道系統更加完善。

桃市府觀光旅遊局長楊勝評表示，除近來桃竹竹苗4縣市合作外，先前也推動北北基桃自行車道串聯，市內更連7年舉辦特色活動「北橫櫻花勇士」，從慈湖出發、沿台7線行經羅浮聖興宮，最後抵達終點拉拉山，全長約40公里，每年都吸引許多鐵馬族參與，無論是區域性或市內都積極推動自行車相關活動。

楊勝評分析，自行車觀光為線型旅遊模式，騎乘過程可欣賞沿途風景，若規畫長距離騎乘路線則需過夜，可為地方帶來住宿觀光效益，與快速觀光模式不同，屬於「慢旅遊」型態。楊以北橫櫻花勇士活動為例說明，騎士可沿途賞櫻花，再到拉拉山過夜，隔天再接後續活動，帶來明顯觀光效益。

楊勝評提到，桃園有許多沿線型景點，除在北橫享受自然風情外，沿海也有濱海風光，從竹圍漁港、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、永安漁港、綠色走廊到新屋石滬群，都是非常適合騎乘單車遊玩的路線。

桃竹竹苗特色自行車樂悠遊景點中，桃園共有9處環境教育教育設施場所入列，但在路線上沿線也會經過其他環教場所。楊勝評說，桃園有許多環境教育認證場所，原先就在推行綠色旅遊，若再結合自行車觀光，對未來桃園持續推展永續旅遊模式將更有效益。