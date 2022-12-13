日前，一名42歲邱姓女子到北市信義區酒吧觀賞世足賽，結束後前往停車場移車，開出時卻不慎擦撞到牆壁，邱女向警方報案，結果被員警發現她身上有明顯酒氣，立即對她實施酒測，確認酒測值超標後依公共危險罪送辦，地檢署予以緩起訴，裁處邱女繳納5萬元給公庫。

警方統計，今10月至12月12日，信義分局共取締酒後駕車64件，分析查獲酒駕案件時段以1至3時占32％、6至18時占15％，宿醉酒駕同樣會影響駕車時的判斷力及反應速度，提醒民眾近期因天氣轉冷有聚餐飲酒情形，若有飲酒或食用薑母鴨、羊肉爐等含有酒精成分食品時，亦須充分休息，千萬不可以為酒退貿然駕車。

世足準決賽即將在14日凌晨開踢，賽事將進入最高潮，民眾到酒吧瘋世足，導致酒駕、宿醉駕車風險提升，警方特別提醒不要樂極生悲。

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