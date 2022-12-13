中國人壽跨界支持社會企業，以「多公益」理念力挺在地好物，榮獲2022年經濟部「Buying Power創新產品及服務採購獎勵機制」《首獎》殊榮肯定。此獎項是行政院經濟部為鼓勵企業採購社會創新企業產品或服務所設立，是國家級的肯定，中壽自2017年開辦以來，已連續六年獲獎，此次獲得首獎殊榮，採購金額超過新台幣1400萬元，發揮價值鏈影響力，鼓勵供應商成為社會創新組織資料庫登載業者，成效顯著。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽秉持「We Share We Link」的企業精神，傳遞希望分享愛，為土地環境、社會共好種下友善的種子。中壽以實際購買的行動支持環保印刷製品、友善環境栽種的小農及社福機構，除推動電子保單，減少紙張使用，對於現行使用的商品DM、理賠申請書、保單袋等紙本文件，也是委由長期合作的友善環境夥伴-年代、創河、華傑、漢泰文化等印刷企業，使用可再生、無毒環保的大豆油墨、擁有FSC™(森林管理委員會)驗證的環保紙張，落實採購環保標章綠色產品，並透過響應創新的「奉茶行動」APP，提倡環保源頭減塑，顯示中壽已將ESG永續作為融入日常營運中，擴散社會正向影響力。

中壽以創新思維與原點社會企業合作推動「奉茶行動」，將台灣充滿人情味的好客文化與創新科技結合，透過「奉茶行動」飲水共享地圖APP，串聯雙北及花東地區五大據點，讓民眾能快速找到附近提供免費飲用水的奉茶站，推廣多喝水多健康、減少瓶裝廢棄物的理念，進而達成源頭減塑與碳排減量，建構宜居永續的未來。

中壽表示，藉由一杯水，連結供水者與喝水者，傳遞善的循環，形成一個三方共善的E(環境)、S(社會)、G(公司治理)行動，未來期待可以跟更多社會創新企業一起激盪出不同的火花，攜手建立多方共好的永續生態圈。至2022 年第三季止，「奉茶行動」的總減碳量約為1150公斤。

為推動環境永續，支持在地產業，中壽購買有機中秋節禮盒，以實際行動支持保育生態自然農法、友善環境栽種，為改善小農生活及農村經濟發展盡一份心力，也與收到禮盒的客戶、貴賓分享台灣優質產品。這二年受到疫情、物價上漲衝擊，民眾荷包縮水，社福機構捐款、實體銷售收入銳減，中壽體現保險救急扶危精神，向花蓮黎明身心障礙者庇護工廠，訂購大批年節禮盒，幫助弱勢家庭度過景氣寒冬，與社會共好，一起傳遞幸福分享愛。

中壽實踐綠色金融，自主響應國際淨零排放的倡議，落實集團淨零排放的承諾，導入TCFD(氣候相關財務揭露)框架管理氣候風險，並取得全球第一張「ISO 14097：2021氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證聲明書。在致力於成為台灣最值得推薦與信賴的壽險公司的同時，也成為減緩環境壓力的重要力量。