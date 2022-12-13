家扶認養兒桃園副議長，連15年捐萬斤柳丁助弱勢幫農民。

桃園市議會「二當家」副議長李曉鐘，國中時父親驟逝，連他6個弟妹全靠母親賣菜和家扶中心認養長大，成年後關懷弱勢不遺餘力，連續15年向南部果農訂購1.2萬台斤柳丁，產地直送桃園，今發給在地多個社福團體和關懷據點，在寒流來襲下讓受惠的弱勢心頭暖暖。

李曉鐘說，10餘年前他到雲林參訪，正好遇到柳丁滯銷，當地果農跟他訴苦，感嘆市場價格很差，連工錢成本都不夠，正好從政也看到很多弱勢需要幫助，曾任大貨車駕駛的他，自掏腰包並親自開著大卡車，到雲林古坑產地，向果農採購600箱、1.2萬台斤的甜美柳丁載回桃園，分送給社福機構，從此和果農合作契作採購，一做就是連續15年。

李曉鐘讚柳丁品質穩定好吃。(蔡依珍攝)

李曉鐘說，柳丁可以久放，富含維他命C，可增強抵抗力、預防感冒，愛心捐贈關懷弱勢也能幫助到辛苦種植卻獲利微薄的農友，他感嘆，近年來疫情衝擊，景氣蕭條未見好轉，許多兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構、賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也很辛苦，希望透過愛心捐贈活動拋磚引玉，喚起更多善心企業及社會賢達能共襄盛舉。

桃園市議會「二當家」副議長李曉鐘連續15年向南部果農訂購1.2萬台斤柳丁，產地直送桃園，送給在地多個社福團體和關懷據點。(蔡依珍攝)

受贈單位也當場獻上感謝狀，肯定逾10年的捐柳丁善行，有社福團體指出，社會上衝動型捐款很多，但能夠經年累月、細水長流的愛心很少，甚至因為疫情而中斷，感謝李曉鐘帶領在地企業，為經濟寒冬注入暖流。

「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，受贈單位包括有：社團法人桃園市視障輔導協會、社團法人桃園市自閉症協進會、南區以及北區遊民外展中心、財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人台灣省私立八德殘障教養院、平鎮教養院、桃園市私立長青老人長期照顧中心…等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。