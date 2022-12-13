亞馬遜全球開店今日與台北市進出口商業同業公會（IEAT）合作的「2022跨境電商焦點報告」首次公開，解析台灣企業轉型跨境電商面臨的核心挑戰和成長關鍵，並發表「2023亞馬遜全球開店台灣年度三大策略」，以「加速台灣產業帶發展與升級、成立實體跨境電商培訓基地、賦能賣家品牌化」三大策略，協助企業建立品牌長期價值，搶占全球商機。

亞馬遜全球開店攜手台北市進出口商業同業公會共同發佈的《2022跨境電商焦點報告》，卻顯示台灣企業對跨境電商躊躇不前的挑戰，企業雖高度認同必須執行跨境電商，但僅有17.4％的企業執行跨境電商轉型，且OBM佔比不到3成，發現台企缺少相應人才與技能為主要原因。然而成功突圍現況的企業，早已執行跨境電商數位轉型，在海外市場創下年收百萬美金佳績。

為協助台灣賣家轉型發展跨境電商，提升外貿競爭力，亞馬遜全球開店發表2023年度三大策略。策略一：加速台灣產業帶發展與升級。亞馬遜全球開店將持續推動台灣傳統代工轉型，更會加大投入台灣優秀消費性科技品牌，如電腦周邊與電玩產業，同時加強多元化品類產業開發升級，如中南部的手工具、電動工具與配件等。同時，提供全新賣家獎勵方案，幫助企業快速成長。亞馬遜更進一步協助新賣家發掘市場商機，與優質服務商以更合規方式開拓多元市場。針對進入新市場所遇到的問題，建立國際商品目錄(BIL)等多種服務及工具，協助新賣家快速進駐新興市場及開拓新站點。

策略二：成立台灣首座實體跨境電商加速基地。為提供更完整線上線下服務，亞馬遜全球開店將於2023年第2季推出全台首座實體加速基地，踏出台北以外的潛力城市，期望於2023培訓超過上萬人次的企業人才。此一據點的成立，除了帶動當地潛力賣家的轉型發展，更期待產業相關服務商們的加入，共同推動當地跨境電商行業發展，及專業人才的培育。

策略三：協助企業轉型，賦能賣家品牌化。2022年完成品牌註冊的台灣賣家是2017年的30多倍，無論是傳產轉型或新創，皆瞭解透過打造自有品牌並塑造品牌力，發展企業長遠價值。此外，亞馬遜持續優化工具及服務，提供超過30種品牌打造工具，並有近百家服務商，涵蓋12種服務項目，助力企業品牌化。