今年入冬以來首波寒流來襲，全台急凍，體感溫度直降，桃園市「班班有冷氣」全面建置完成，高、國中、小學236校共裝設1萬6583台，其中位於山區的復興區則設有326台冷暖氣機，今年夏天剛完工驗收，遇上這個冬天首波寒流，山區學校因應溫度驟降，陸續開啟暖氣替師生保暖。

復興區霞雲國小校長羅幼蓮表示，校區雖然位於山區但海拔僅約600公尺，尚未開啟暖氣，不過更山區的學校已經陸續開啟暖氣，校方會視學校師生需求決定是否要開。學校位於海拔約1000多公尺的光華國小，校長黃進成直呼，山上的溫度已經降到4、5度，考量到年紀小的孩子耐寒性較低，除了有請老師特別留意以外，夏天剛建置好的冷暖氣機也首度派上用場。

教育局說明，桃園班班有冷氣計畫全面完成，高、國中、小學236校共裝設1萬6583台，考量復興區學校位處山區、海拔高處，每個冬天都會面臨氣溫過低的狀況，為此在復興區的學校建置326台冷暖氣機，讓學校能因應低溫開啟暖氣保暖。中央並無規範幾度才能開啟暖氣，市府與山區學校討論後認為氣溫低於14度可啟用暖氣空調機，不過體感溫度非常主觀，所以也授權校方可視師生需求自行決定，電費則由市府預算支應。

此外，教育局坦言，復興區的學校目前只有剛建置好的羅浮高中尚未有冷暖氣機，羅浮高中因近期才完成校舍工程，還來不及設置冷暖氣機，這部分會在明年度的預算中替學校採購並裝設。