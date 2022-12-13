高雄國立科學工藝博物館與中華電信股份有限公司合作多年，中華電信除提供電信文物供展覽外，每年還提供資金，全額補助數百名偏鄉師生觀展，盼提供有趣的科學教育，拉近偏鄉與城市間的差距。今日邀請杉林、內門、大樹、美濃區國小共319名師生同樂。

此次科工館與中華電信今年二度邀請偏鄉師生參館，今日共邀請杉林區上平國小、內門區木柵國小、內門區西門國小、大樹區姑山國小、美濃區福安國小、美濃區龍山國小等319名師生，透過「電信@台灣」展覽，讓師生們了解台灣電信史。

科工館長李秀鳳表示，電信是當今生活裡離不開的科技溝通方式，孩童們只知手機與平板，卻不知電信的前世今生，也不清楚曾經有過公共電話、電報、傳真這種東西，因此博物館應該肩負起「話說從頭」的使命。

科工館表示，透過長期與中華電信合作，已經服務超過4000名偏鄉師生，雖孩童的學習環境與起跑點不盡相同，但科工館讓孩童們來館科學體驗、體驗科學，弭平資訊落差，讓教育的機會是均等的，會與中華電信股份有限公司、財團法人台灣電信協會持續合作下去。

科工館提供師生參觀「電信@臺灣」，隨後能體驗動手DIY做「氣球動力車」、觀賞「大銀幕電影院」、前往「地震體驗屋」和「4D太空飛行劇場」身歷其境、到創客工場參加「河豚編織器」課程等等，讓平日無法參館的孩童們，給予最特別的體驗。