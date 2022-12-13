大陸24歲女偶像沈夢瑤是女子偶像團體SNH48的成員，亮麗外型和精湛舞技收穫一票粉絲追捧，近期更在公司舉辦的總選舉中奪得第一，人氣不容小覷，近日她在公司的安排下拍攝新劇，不料拍攝劇情涉及遭男主角下藥，還有大尺度演出，對此她凌晨發文：「心理真的很不舒服」

女偶像沈夢瑤凌晨發文，表示因為獲得總選舉第一名，經紀公司針對冠軍有拍攝新劇的安排，拍攝一段時間，她憤怒爆料，「壓根沒想到會是這樣，壓迫感來源於這些擦邊的劇情」，她透露劇情中有下藥、性暗示的橋段，和劇組反應之後，卻遭敷衍說「拍歸拍最後不會剪進去的」，因為理念不合曾想過中途離開，但因為工作人員的態度很好，還一直幫忙想如何換種方式拍攝，讓她覺得不能給工作人員添麻煩，直言：「打出這些話我鼓起了很大的勇氣，因為我知道這是維護自己的反抗聲，但我不想播出去後給自己造成很大的陰影，這種劇本居然是第一名的獎勵」。

大陸24歲女偶像沈夢瑤深夜發文。（圖／微博）

沈夢瑤踢爆拍攝新劇有性暗示。（圖／微博）

沈夢瑤表示心裡很不舒服。（圖／微博）

沈夢瑤表示因為沒看過該類型的電視劇，所以看劇本的時候沒意識到尺度會到哪裡，拍完後才發現「心裡真的很不舒服」，初期就有和公司反應過對劇本不滿，結果越拍越不對勁，讓她產生了陰影，痛斥「既然現在大家都不高興，那我也沒必要假裝安好了，太憋屈了！」事件曝光後，不少粉絲為她抱不平，紛紛呼籲經紀公司出面說明。