港府繼公布取消安心出行掃瞄要求及黃碼措施後，香港醫衛局長盧寵茂再公布其餘明（14）日放寬的防疫措施。被問到為何選擇此時取消安心出行掃瞄要求及是否與大陸有關，盧寵茂指稱，一直有檢視政策，當中「有好多原因考慮」，認為沒有所謂絕對理想的取消時間。香港立法會議員田北辰直言，相關改動絕對是變相實施「0＋0」。

香港《明報》報導，盧寵茂13日下午在港府新冠疫情記者會上，公布其餘14日放寬的防疫措施，包括逐步減少向住宅大廈發強檢令，撤銷前往大陸及澳門前在口岸檢測待行的要求，也不再要求居家隔離者戴電子手環，並減少要求定期核酸檢測的行業範圍，縮窄至醫管局及院舍員工。至於學生每日快速檢測的要求則繼續保留。

港府放寬多項防疫措施，惟不包括放寬疫苗通行證要求。盧寵茂表示，疫苗通行證仍然重要，有助鼓勵市民接種疫苗，故仍會維持。而被問到為何選擇此時取消安心出行掃瞄要求及是否與大陸有關，他指稱，其實一直有檢視政策，當中「有好多原因考慮」，認為沒有所謂絕對理想的取消時間，「你說太遲，也有人說太早」。

盧寵茂也被問到疫苗通行證是否會設日落條款。他回應說，沒有任何的所謂日落條款，惟根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），規例暫訂於2023年6月30日午夜失效。

香港星島網報導，香港特首李家超13日早上宣布，14日起不用再掃「安心出行」QR Code，而疫苗通行證就保留，進入食肆時仍要展示；此外「黃碼」也會取消，由外地入境沒有確診者可自由進入不同場所。實政圓桌立法會議員田北辰認為，相關改動「絕對是」變相實施「0＋0」，只是政府官方口徑上不會言明。