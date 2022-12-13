台中市政府交通局喜迎耶誕佳節，將台中火車站大平台打造成夢幻的藍色燈海，10日晚間點燈，藍色燈海搭上搭上熱門日劇「First Love初戀」風潮，吸引許多民眾前來拍照打卡。台灣大道公車專用道站台也全天候播放耶誕音樂，讓乘客享受濃濃耶誕味。

交通局長葉昭甫表示，自12月10日晚間起，市府點亮台中火車站藍色燈海，為12月16日開場的2022台中耶誕嘉年華暖身，隨著疫情逐漸解封，很多民眾出遊的意願大增，因應耶誕佳節，交通局為搭乘大眾運輸的乘客設計令人驚喜的浪漫燈海，讓民眾不用出國，出了台中火車站就能感受到全城浪漫的耶誕氣氛。

喜迎耶誕節，台中市府交通局在台中車站大平台打造浪漫藍色燈海。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

有從台北搭車來台中訪友的民眾，行經火車站大平台見到台中火車站大階梯的藍色燈海，上方還有一顆一顆糖果色系繽紛的耶誕燈球，直呼非常浪漫，加上近來火紅的日劇「First Love初戀」中以藍色貫穿全劇，也有不少民眾慕名而來與藍色燈海拍照。

葉昭甫指出，台中火車站大平台階梯藍色夢幻系燈海每晚5點開始點亮，12月16日晚上6點在舊台中火車站前廣場進行2022台中耶誕嘉年華點燈儀式，啟動「心花朵朵」耶誕樹，民眾可暢遊舊火車站廣場前「好樣市集」，再到綠川、柳川逛耶誕造景及水舞秀，體驗台中市難忘的耶誕節。

不只火車站大平台，葉昭甫說，大平台通往公車轉運站各月台公車到站電視牆除顯示公車即時到站資訊外，同時輪播歡樂耶誕影音；台灣大道公車專用道站台在耶誕節期間，運用站內廣播系統全天候播放融合耶誕曲目音樂，讓耶誕歌曲陪民眾等公車。