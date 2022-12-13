台中市長盧秀燕就任4年來，規畫興建3座轉運中心，其中豐原轉運中心今年9月啟用，但至今未有國道客運進駐，交通局長葉昭甫表示，國道客運路權屬於中央權限，包括豐原、統聯客運都已提報交通部申請，盼農曆年前能通過增站點位，將讓豐原、山城居民返鄉更便利。

台中市政府13日市政會議，交通局針對台中市規畫的水湳、烏日、豐原及台中轉運中心簡報，葉昭甫表示，台中市具備一日生活圈與經濟圈條件，應扮演整合路線與服務的角色，近年來國道客運在各縣市呈萎縮情況，但台北、台中及高雄仍具經營價值，透過轉運中心盼建立正向循環服務。

以豐原轉運中心為例，葉昭甫說，轉運站結合鐵路、捷運及國道客運、市區客運、自行車等運具，成為交通樞紐，提供民眾更多選擇，目前豐原轉運中心雖尚未有客運進駐，但因增站點位屬於中央權責，目前從台北行駛台中的豐客、統聯都已提出申請，盼農曆年前審議通過。

葉昭甫指出，未來台中市可作為國道客運與鄰近縣市的接駁點，民眾從台北或高雄搭客運到台中，客運再規畫分別往南投、彰化等縣市的接駁車，透過調整時間或集中轉運的方式，讓民眾銜接更順暢。

市長盧秀燕強調轉運中心的重要，她舉國光客運在台中車站附近更換運營地點的事件為例，國光客運原本向台鐵租地，因台鐵有其他開發不續租，導致更換運營地點，不少民眾突然找不到上下車地點，未來轉運中心納入國道客運轉乘或接送，民眾不必跑來跑去。

葉昭甫說，豐原轉運中心除提供轉乘，OT商場預計明年3月開幕；今年6月動工的大台中轉運中心將整合轉運鐵道、客運、捷運等，盼活化舊城區，改善火車站前交通；另水湳轉運中心鄰近國道1號、台74線，將成為台中國道新門戶；烏日轉運中心則兼具城際運輸節點、都市運輸轉乘及商業開發機能。