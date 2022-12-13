據了解，中山大學國際金融管理學院理事會議已通過由前一銀總經理鄭美玲出任新成立的「國際資產管理研究所」所長，這也是蔡英文總統推動南北兩大國際金融管理學院以來，除了院長之外，在金融圈輩份最高、專業資歷最雄厚的管理高層。

鄭美玲在今年8月從一銀總座任內屆齡退休，由於從一銀基層出身的鄭美玲先後任第一金控、一銀總經理，且在她出任總座任內，一銀一直都有相當好的營運表現，金融圈一直關心她的去向，如今確定她將出任國際金融管理學院的國際資產管理研究所所長，該研究所專攻高端理財，而鄭美玲不僅在一銀副總任內主掌財富管理部門，也擔任過一銀美國子行董事長、第一金人壽董事長，對於國際金融、理財事務非常熟悉，同時她出任總經理時，也帶領團隊拿下金管會所特許只有少數銀行拿到的財管2.0執照，對此中山大學國際金融管理學院院長董瑞斌因此老早就相中鄭美玲，並積極邀請她加入培育國際金融人才的行列，如今也已完成相關人事程序。

除了延攬鄭美玲這位公股金融圈知名的業界大將加入中山大學國際金融管理學院的師資及管理層陣容，董瑞斌亦已規劃拉高明年國際金融管理學院的海外參訪與課程規格，將分別在7月及8月份，率學員訪問在全球金融科技領域知名的以色列希伯來大學，以及近年來在綠色金融、ESG領域產學合作領域相當有代表性的新加坡國立大學，和淡馬錫公司，其中，為愛因斯坦一手創立的希伯來大學，相關參訪行程亦借重台銀董座呂桔誠的人脈完成規劃安排。