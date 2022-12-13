桃園市雕刻家蔣嘉凱去年11月21日在疫情期間，為佩戴口罩到超商購物，卻因為店員要求其佩戴口罩否則不予結帳，蔣男竟心生不滿，拿出彎刀對蔡男猛刺，其中3刀刺向心臟死亡。桃園地院審理，認定是2公約「最嚴重的罪行」，判處死刑，可上訴。

桃園地院審理，蔣嘉凱去年11月21日「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情警戒期間，未佩戴口罩至其桃園市龜山區住處旁之統一7-11便利超商，經蔡姓店員依政府公告防疫措施要求其佩戴口罩，並稱未佩戴口罩將無法為其結帳。

蔣男回家佩戴口罩後回到超商結帳並發生爭執，因對蔡男言行心生不滿，於消費結帳返回住處後攜帶彎刀等器械，及先前在身心科診所就診藥品明細到超商，示意要蔣男出來談判，並突然轉身將彎刀刺向蔡男胸部，蔡男抵禦後，又拿彎刀朝蔡男胸口猛刺，蔡男奔逃不支倒地後，在以雙手向下猛壓攻擊蔡男。蔡男因3刀刺向心臟，出血性休克死亡。

蔣男辯稱雖然無殺人之預謀，但是2人先前有言行互動，且換裝原因、殺人過程，的確有殺人之故意，並與殺人之預謀相貫。且根據醫師、蔣男母親、現場監視器、員警畫面等，蔣男案發時並無精神障礙或其他心智缺陷，導致影響辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力。

法院也認為，雖然符合自首要件，但是蔣男是被迫留在現場，並自承殺人，內心也無無悔意。審酌蔣男犯罪僅為洩其不平情緒就萌生殺機，且採取偷襲、猝不及防，手段至為凶殘，2人更素不相識，卻讓蔡男生命權被徹底剝奪。且蔣男行為對社會安全及發展甚鉅，屬公民與政治權利國際公約第6條第2項前段所指「最嚴重的罪行」，依法判處死刑，可上訴。