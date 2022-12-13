國防巨頭集團-諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)表示，型號為AGM-88G的新型遠程反輻射飛彈(AARGM-ER)，已完成第4次成功試射，與前期型的AGM-88相比，彈身與彈翼都有明顯的不同，幾乎可以視為全新型號的飛彈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，諾格集團的新聞稿稱，負責測試作的美國海軍，於 11月 30日在南加州的木古角海軍基地靶場 ( Point Mugu Sea Range )，由一架 F/A-18F 超級大黃蜂戰機，發射AGM-88G 先進反輻射增程飛彈，成功地擊中海上的移動式標靶。

「AARGM-ER 在測試期間，繼續驗證飛彈對電磁訊號的檢測、識別、定位，以及打擊遠距離防空目標的能力。」

AARGM-ER 沿用現有的AGM-88E/F 的感測器、電子設備和任務電腦，但是修改了固體火箭發動機，彈身設計和威力更大的彈頭，射程從原本的150公里，增加到300 公里。

諾格集團在今年與美國軍方簽訂了AARGM-ER 生產的初期合約(第1批與第2批)，期望來未來兩年內少量部署，進入初始作戰能力。

今年的烏克蘭戰場上，也有看到AGM-88的身影，美國秘密提供烏克蘭一批AGM-88C型高速反輻射飛彈，安裝在MiG-29戰機上，幾乎彈無虛發，多次擊毀俄羅斯S-300飛彈系統。此事一直秘密進行並未對外公開，直到俄軍在殘骸中找到AGM-88C飛彈的中段碎片，外界才知烏克蘭已獲高速反輻射飛彈。