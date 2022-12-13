佐登-KY(4190)位在嘉義「佐登妮絲城堡」10月試營運至今，累計入園人數已超過50萬，總經理陳佳琦信心滿滿的表示，每年入園人數200萬的目標絕對沒問題，公司請來胡宇威擔任佐登妮絲城堡觀光大使，希望能夠攜手將美的意念傳達給大家。

佐登妮絲城堡10、11月來客量衝到30萬、15萬人次，陳佳琦預估，12月在聖誕節及星光票的加持下，預期來客量將至18~20萬人次，由於現在客單價往上攀高，對公司營運將增添不少動能。

為了保持城堡的吸引力，佐登開始規劃各種不同的活動，今年12月的聖誕節，除了有各式的表演外，還有百萬浪漫燈海及雪景，同時也推出星光票，於晚間17:00~19:00購票入園，票價有優惠。農曆過年將推出花卉季等，明年的3月也會有繡球花季。陳佳琦說，現在正在討論國外團來台灣後如何引導至城堡，替台灣觀光再打響更大的知名度。

陳佳琦笑著說，投資30億元蓋得城堡才剛營運，自己幾乎花了2/3的時間都待在城堡裡，有時候在結帳台幫忙裝袋，看看消費者喜歡什麼，袋型適不適合，也需要臨時排解缺貨的問題，這些小事都會攸關到未來的營運，親自到第一線才能更清楚。

佐登妮絲集團宣布邀請胡宇威將擔任城堡觀光大使，並在今日記者會現場也公開首映胡宇威為佐登妮絲城堡拍攝的形象宣傳片，白馬王子走在歐式巴洛克建築的城堡中，給予旅客無限夢幻想像！胡宇威從籌備及建築期間即到城堡拍攝偶像劇，並在劇中飾演佐美集團的執行長，打造出前所未有的建案--也就是佐登妮絲城堡。