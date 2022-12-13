存股族看過來，台股今年以來最大優勢就是估值非常便宜，目前指數預估本益比10.7倍，低於10年平均本益比14.5倍，且台股目前預估股利率創金融海嘯以來最高，現在不存台股更待何時，但美國升息與通膨仍在，且明年經濟成長疑慮，現階段市場未明，穩健布局可選擇波動相對小的台股高息ETF。

財富管理業者表示，全球金融市場震盪，抵禦市場波動，配置中不可或缺高息資產，特別是台股高股息ETF，更是存股族首選。以台股高股息ETF來說，可參考基準指數歷史股利率，其中台灣精選高息指數股利率歷年平均8.6％最佳，遠勝台灣高股息指數7.1％、台灣加權指數4.3％，今年來台灣精選高息指數股利率更高達12.2％，遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息ETF。

財富管理業者指出，現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，00919今年預估股利率高達12.2％，極具吸引力，現在進場布局不僅賺到台股反彈價差獲利，還可獲高配息。

00919「群益台灣精選高息ETF基金」主要追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數（簡稱「台灣精選高息指數」），不只關注大市值及流動性佳龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。

且追蹤指數每年5月底第一次審核，可在第一時間鎖定已宣告股息的高息股，進行指數成分股調整，精準卡位全年高息。第二次審核落在12月底，篩選當年度前三季EPS成長率高的公司，超前佈署隔年股息及股價成長潛力股，增加息利雙收契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志強調，台股受惠基本面佳、政策面加持，後市維持審慎樂觀看法，且房市相對保守，資金將逐漸轉進股市，加上外資回流，股市動能可期。但高息股選擇不能只看高股利，更要挑對產業，才可獲得「真高息」，精選台灣股利率最佳且具獲利能力優質企業的ETF，才能確立長期投資台股息利雙收。