公股業者終於進入DJSI雙指數成分股。兆豐金控開公股先河，首次獲選納入全球永續評比權威-2022道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數（Emerging Markets Indices）」及「世界指數（World Indices）」成分股，成為我國第二家入選DJSI，也是今年唯一入選的公股金融機構。

兆豐金指出，此次獲選，尤其24個評選項目中，在打擊犯罪、政策影響力、企業公民與慈善事業、金融包容性等7個項目兆豐金均獲得滿分，成為躋身國際永續企業榜單的重要關鍵。

兆豐金控在總經理胡光華的帶領下，自2020年底大幅調整集團永續發展委員會運作模式，除提升委員會出席委員及工作小組組長層級、增加委員會開會頻率，亦要求旗下子公司依規模大小分別設置ESG執行小組或專責人員，以即時掌握與傳遞集團ESG計畫任務，並配合政府政策陸續推出集團版「永續發展策略藍圖」、「環境永續發展路徑圖」等具體方案，由上而下結合各子公司的力量齊心落實集團永續發展，以實際行動響應政府「2050年淨零排放目標」，如今獲選DJSI雙指數成分股，可說是最具有代表性的成果與肯定。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）為美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出之首個企業永續投資評比指標，每年從全球數千家企業中進行評選，篩選環境（Environmental）、社會（Social）、治理與經濟（Governance&Economic）三大面向表現最佳的前10％企業編製成分股，如今已成為國際間最具公信力的ESG評估工具，亦為全球投資人投資評價的重要參考指標。

兆豐金控董事長張兆順對此表示，兆豐金集團耕耘ESG多年，今年毋庸是兆豐永續發展的重要里程碑，不只首次獲選納入DJSI成分股最高榮譽，還榮獲國內多項永續評比肯定，包括TCSA台灣企業永續獎「永續報告類白金獎」、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、天下雜誌「天下永續公民獎」等，並已導入各項ISO管理系統及永續相關標準、建構永續金融生態系，致力由內而外擴大永續影響力。