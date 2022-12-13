2022台中國際花毯節，產銷文化區。(台中市政府提供)

2022台中國際花毯節，希望莊園。(台中市政府提供)

2022台中國際花毯節開幕至今佳評如潮，此屆展區以南法風格建築、湛藍天空和群山為景，搭配全區20萬株花卉，許多網美照片在社群媒體引起轟動。觀旅局表示，今年展區特別邀請攝影師依陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點；讓人人都是網美，活動將展至18日止，請把握展期走訪山城美景。

觀旅局長韓育琪說，今年花毯節展區內，請攝影師設置10處拍照點不藏私推薦給遊客，讓遊客走訪花毯節欣賞美景，心花朵朵開與大片花卉合照留下美麗倩影，只要依推薦角度取景便可拍出零失誤網美照；另新社區農會等單位，於新社區公共空間及街角規畫多處花卉妝點，讓遊客同時可欣賞社區各角落盎然畫面。

韓育琪指出，新社區休閒農業導覽發展協會邀請在地花藝老師參與，在白冷圳紀念公園及華豐街與協中街路口周邊，以花卉植栽布置鄰里空間，供民眾拍照打卡。新社區農會於華豐街與興中街路口規畫約2000平方公尺花園，設置10米拍照打卡牆，遊客千萬別錯過山城區內每個角落。

觀旅局表示，花毯節周邊道路管制時間為每日早上8時至下午5時，將視現場交通狀況彈性調整管制時間，今年因場域空間有限，展區內未規畫停車場，但設置5條免費接駁路線服務遊客；分別為每日行駛的豐原線、太原線及松竹線、假日行駛的東勢線及會場環線，鼓勵遊客至外圍停車場停車，再轉搭免費接駁專車。

觀旅局強調，民眾出門旅遊仍應遵守防疫規範，搭乘接駁專車時及展區人潮擁擠時請戴口罩，維持社交距離，保護自己也守護他人健康。