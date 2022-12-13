台北市第三選區立委補選由國民黨王鴻薇對戰民進黨吳怡農，根據《TVBS》最新民調顯示，王鴻薇46%支持度領先吳怡農的38%，足足差了8個百分點。台北市議員徐巧芯在節目《大新聞大爆掛》對此則表示，立委補選就是看基本盤、組織盤，但吳怡農打民進黨樁腳比王鴻薇還狠，可以說是打自己人打到翻車了。

徐巧芯認為，這次九合一大選看得很明顯，中間選民對民進黨都很反感，因此吳怡農雖然是掛民進黨，但他主視覺也好、本身的言行也好，都是在砲打黨中央。吳怡農自己也很清楚，2022年民眾就是要下架民進黨，這也是中間選民的共同信念，在綠營不討好的情況下打這場選戰，他不去切割的話，民調可能會更慘。

但徐巧芯也強調，補選看民調不一定準，因為大家普遍出來投票的意願就不太高，拚的是一個基本盤，國民黨在中山區的蔣萬安後援會是沒解散的，會延續到1月8日，繼續幫王鴻薇打選戰。她指出，民進黨在中山、北松山也有基本盤，但他們未必會出來幫忙，因為吳怡農打的黃承國那些人，就是綠營中山區基本盤跟樁腳，結果他下手比王鴻薇還重。

徐巧芯分析黃承國等人現在的想法，他們會覺得王鴻薇抨擊黑金還好，國民黨說這些本來就是天經地義，被罵了也不會心痛、不會心碎、更不會心酸；可是當吳怡農呼籲民進黨要處理黑道問題時，讓黃承國多寒心啊，吳怡農當初曾經是他力挺的，甚至連立委補選都幫忙開特別條款出來，結果最後落得這種下場。