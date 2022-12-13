高雄地政局9月9日公告停止第三季的抵費地標售作業之後，13日再度公告，第四季開發區土地暫緩標售。

高雄地政局13日表示，因應中央修法放寬抵費地處分方式，除原有公開標售外，也得不待清償重劃負擔總費用，即可採標租或設定地上權方式辦理，該局刻正評估開發區發展需求及個別土地條件，並研訂相關作業辦法及投標須知，未來抵費地將採多元方式處分，增加其使用彈性，創造政府、民間雙贏目標，因此，今年預定12月21日的第四季抵費地暫緩標售。