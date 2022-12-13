大陸北京市1名女子在高級社區，花了約8800萬元買的「精緻裝潢」房子，沒想到，某天她下班後，發現家中的客廳與飯廳裝潢都崩塌下來，還不斷聽見漏水的聲音，她指出家中有「毛細系統」，而且不斷再漏水，導致成為了這副模樣，她之前也曾聽過鄰居說房子會漏水，豈料，自己竟然也成為了受害者。

綜合陸媒報導，北京市1名女子下班回到家後，發現家中的客廳與飯廳裝潢全塌下來，而且他仔細一聽，還聽到天花板有像下雨的聲音，女子表示家中的「毛細系統」一直再漏水，漏著漏著就變得這副模樣，不過女子也慶幸當時崩塌的時候家裡面沒人。

女子也表示當初選擇高級社區，花了2000萬元(約新台幣8800萬元)買的「精緻裝潢」房子，如今變得這個模樣「太氣憤了」，她之前也曾聽鄰居說「房子漏雨嚴重」，沒想到自己也成為了受害者。

女子回到家後發現家中天花板裝潢竟然崩塌了，而且還發現天花板在漏水。（翻攝自微博）

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這就是我不買豪宅的理由」、「有人說二手車水很深，我想說裝修水漫地核」、「質量這麼差，幸虧我沒買」、「這就尷尬了，花了2千萬買了豆腐渣的房子」、「果然是有錢人，我連毛細系統也沒聽過」。

另外有網友表示，「毛細系統」就是用特別細的水管不滿屋子，可以做到四季恆溫，據了解，「毛細系統」是模仿人體微血管而搭建的管網系統，由供水的主幹管構成，通過輻射的方式調節室溫，一般可以安裝在地面、牆壁中或是天花板內，是大陸不少豪宅的標準配備。