國民黨屏東縣長候選人蘇清泉日前不滿敗選，向屏東地院聲請驗票與保全證據遭駁回，蘇清泉不服裁定向高雄高分院提抗告。高雄高分院13日裁定，駁回蘇清泉的抗告及聲請，此案不得再抗告。（本報資料照）

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉日前不滿敗選，向屏東地院聲請驗票與保全證據遭駁回，蘇清泉不服裁定向高雄高分院提抗告。高雄高分院13日裁定，駁回蘇清泉的抗告及聲請，此案不得再抗告。

高雄高分院表示，蘇清泉提出的證據，不足使高分院承審合議庭認定他所主張的選務資料有滅失、礙難使用之虞或有確定現狀之必要性等事由，達大致可信之程度。相關選務資料已依選罷法第57條第6、8、9項規定，包封、簽章並送至屏東縣選委會保存地點存放，存放處所之出入口並已上鎖且施以封條、簽名及押註日期，此經屏東縣選委會函覆在卷。蘇清泉強調監視錄影畫面有滅失、礙難使用或遭人變動現狀的可能，也沒有提出任何釋明資料，難認有保全的必要。

審判長黃國川、陪席法官黃宏欽、受命法官何佩陵等人認為，蘇清泉的釋明均有未足，因此要求保全證據的聲請，不應准許。

2022屏東縣長選舉藍綠激戰，民進黨周春米拿下21萬7537票，國民黨蘇清泉則獲20萬6460票。蘇清泉對開票作業有所質疑，認為投票所疑似出現計票錯誤的情況，選後向屏東地院聲請驗票，但屏院8日認為，兩人得票數未達《公職人員選舉罷免法》驗票門檻，裁定駁回。