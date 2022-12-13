美國在台協會今日舉辦自動互助船舶救援系統頒獎典禮，共有8家台灣航運公司和36艘船舶獲獎，處長孫曉雅表示，無論是拯救擱淺漁民的商船，援救遊艇駕駛的貨輪，或是郵輪隨時都準備就緒，要援助公海上需要幫助的人，也顯示台灣對國際社會所做出的重要貢獻。

由美國海岸防衛隊執掌的國際性計畫「自動互助船舶救援系統」，成立已經超過60年，為協助公海上的船舶定位並獲得鄰近船隻的緊急支援。在過去的10年間，在參與此系統的船運公司和船隻的協助而得以每天平均成功地拯救無數生命和財產。

美國在台協會高雄分處13日舉辦2022年頒獎典禮，由美國在台協會孫曉雅處長頒獎表揚，她致詞表示，此計畫已成為協助全球海上搜救工作的有力工具。在過去20年間，已在海上拯救了2800多條生命，實在是一項了不起的成就，今天有8家公司，代表36艘台籍船隻或權宜船船員受獎，這些船隻去年向系統回報船隻海上位置天數至少超過128天。

獲獎人中，有些是首次獲頒，也有些已經多次獲得肯定，處長孫曉雅表示，無論是拯救擱淺漁民的商船，援救遊艇駕駛的貨輪，或是伸出援手、協助追求更好生活的移民的郵輪，船舶隨時都準備就緒，要援助公海上需要幫助的人，這些參與計畫的台籍船隻或台灣權宜船所體現的，是美台在海事安全合作方面的實力，同時這也是另一個最佳例證，顯示台灣對國際社會所做出的重要貢獻。