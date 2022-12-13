《加油喜事》主演群盛裝出席首映會。（林淑娟攝）

TVBS全新8點檔《加油喜事》舉辦首映會。（林淑娟攝）

陳亞蘭在首映會上故意扒開王彩樺胸前衣服。（TVBS提供）

TVBS、台視家庭喜劇《加油喜事》即將於14日首播，13日舉辦首映記者會，會場布置成結婚典禮現場，主演陳亞蘭、王彩樺、劉秀雯、洪都拉斯、李興文、周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁、馬國賢、Teddy、潘映竹、李承鴻都盛裝出席。劇中是死對頭的陳亞蘭跟王彩樺，一上台就鬥嘴並上演「過肩摔」，王彩樺直接在地上滾一圈，陳亞蘭還故意作勢把穿著爆奶裝的王彩樺胸口扒開，笑果十足。

被問為何沒穿爆奶裝跟王彩樺互尬一較高下，陳亞蘭笑說，「我會看狀況，我知道彩樺一向喜歡勞動『長輩』，我擔心我的『長輩』比她大，她就難看了！畢竟我的『長輩』都是國寶！」一語雙關的妙答笑翻眾人。其實兩人私下感情好，拍戲時經常即興脫稿演出，片場每天笑聲不斷。陳亞蘭透露，兩人記者會上玩的「過肩摔」也因為平常拍戲空檔都會玩鬧，早就很有默契，事前根本沒有先對過，她知道自己出的招，王彩樺都能接得上，一起製造笑果。

歌仔戲天王小生陳亞蘭，今年才以女扮男裝的《嘉慶君遊臺灣》奪得金鐘視帝，她回想上一次穿女裝演出，已經是2012年在小巨蛋演「樊梨花」，也已經超過10年沒演時裝劇，「今天看到片花自己都嚇到，我怎麼那麼放得開啊！」而且她劇中「玩」王彩樺玩膩，還跟導演主動要求開始「玩」劇中媳婦周曉涵，劇中兩人有不少婆媳過招，「我故意拿強力吹風機吹歪她的臉！」她力讚周曉涵外型、反應能力都不錯，又演得滿好，私下聊天時也建議她可以多選擇適合她的戲。

陳亞蘭還自爆差點奪走劇中小兒子劉育仁的初吻！有一場戲是小兒子在哭，大家上前擁抱、安慰他，「平常他最會撒嬌，所以我做出要親他的動作，結果他剛好轉過來，結果親到嘴角，差點嘴對嘴！」周孝安則是一語雙關笑劇中弟弟：「他想要吸取龍氣啊！」

周曉涵坦言邊演著婆媳互動過招，邊想像自己未來的人生課題：「結婚後如果跟婆婆處不好又住一起，那該怎麼辦？」得到結論是，可以住在同一棟不同樓層，保持很棒的距離又可以隨時蹭飯吃、互相照顧，「因為我也符合戲裡人設，沒有在做家事」，遇到意見不一樣時，雖然自己滿有主見，但還是會先尊重長輩、理性溝通；結果「婆婆」陳亞蘭馬上說，想歸想，真正碰到時可能又是另一回事，還是很難處理。

兒子已經6歲的鄒承恩表示，要沒有婆媳問題幾乎不可能，即便他媽媽學佛、個性很好也好相處，但當太太進來這個家庭時，摩擦還是一定在，因為生活習慣不一樣，勢必要有一段時間調適，尤其有了小孩，教育問題長輩又會插手，可能想法不見得一樣，「要預防婆媳問題真的很難！爭執也一定有，但會以長輩想法為優先，我也肯定要在中間協調」。