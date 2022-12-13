利率、房價齊揚，購屋壓力持續創高，據聯徵中心統計顯示，第三季平均房貸利率已達1.84％，年增0.39個百分點，平均房貸利率回到2016年的水準；另一方面，平均購屋總價達1,218萬元，續飆新高，比起疫情前高出百餘萬元。

聯徵中心統計顯示，2020～2021年間房貸利率多在1.45～1.47％間，今年3月央行升息1碼，之後連二次升半碼，短短一年內平均房貸利率從1.45％上升到1.84％，房貸族每月償貸增加相當有感；平均核貸成數則從2016～2018年間約70％左右，近三年來約穩定在73％左右。而平均購屋總價在近年更是大幅上漲，2017年第三季不過1,041萬元，2020年突破1,100萬元，今年第三季更突破1,200萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，即使仍在歷史相對低點位置，不過利率和房價雙升，購屋族負擔加重，不僅總價門檻提高、還款年限延長、償貸金額增加，也將會壓縮買方購買力及進場意願。

郎美囡表示，雖然今年升息後房市交易量明顯受到衝擊，但房價並未因此向下盤整，建商推新案價格依然依然維持高檔，尚在銷售期間的新建案也沒有出現區域性降價，僅零星個案因建商或屋主的財務壓力而有讓利。且自房地合一稅2.0上路後，屋主持有5年內轉售都是高稅率，當市場偏空時，賣方若資金沒有緊迫壓力，出售閉鎖期延長，整體房價並沒有下修。

此外，國內央行跟進美國聯準會走向升息循環，若再升半碼，則平均貸款利率將會逼近2％，未來若繼續升息，不排除有賣方降價催動買氣，但很難期待房價大幅修正，對購屋族來說，將是房價及利息的雙面壓力。