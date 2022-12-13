今年首波寒流將在周末來襲，心血管疾病患者要留意氣溫變化，以降低中風或心肌梗塞等風險，營養師建議，除了做好保暖外，也可吃黑巧克力來保養身體，因可可中的多酚類化合物不僅能防癌、降血壓，也能穩定血糖、降低心血管疾病、預防癡呆，而加工過程越少越能保留其營養素，因此建議民眾每天可吃一塊40~50克左右的黑巧克力來保養身體。

營養師許育禎在其臉書專頁上表示，不添加糖的巧克力（70%以上的黑巧克力）能預防代謝性疾病，因為其主要原料為可可，而可可還有許多多酚類化合物，比綠茶、紅茶和紅酒具有更好的抗氧化力。

主要的黃酮類有3種：原花青素、兒茶素和黃烷-3-醇、花青素，已知對人體有許多益處，許育禎整理出黑巧克力的6種好處，包括可穩定血糖、降血壓、降低粥狀動脈硬化、抗發炎、抗癌、預防失智的功效。

1. 降低飯後和空腹血糖：因可改善胰島素敏感性、抑制碳水化合物在腸道中的消化和葡萄糖吸收。

2. 降低血壓：因可促進一氧化氮的生成，而誘導血管鬆弛、舒張，並減少血小板的凝集以降低血壓。

3. 降低粥狀動脈硬硬化機率：多酚類具有良好的抗氧化效果，可減少低密度膽固醇的氧化，進而改善脂肪斑塊堆積於血管壁上，以降低冠心病的機率。

4. 抗發炎：可可多酚可降低許多發炎因子的產生，並提升抗發炎物質－乙型轉化生長因子的合成，可讓人體獲得許多好處，例如降低過敏反應、減少病毒入侵、提升免疫力等。

5. 抗癌：可可多酚可藉由抗氧化而減少DNA的損傷，進而達到預防癌細胞的產生。

6. 預防老人癡呆：富含類黃酮的可可能使腦部血流量增加，因而可預防老年癡呆。

不過，她也提醒，雖然黑巧克力相對精製糖含量較低，但是還是含有脂肪，因此不建議過量食用，每天一小塊即可，最好能夠買到有標示多酚類含量的產品。