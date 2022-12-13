中山附醫皮膚科醫師蕭玉屏說，新一代口服標靶藥物銳虎會針對促進發炎的細胞激素做訊號阻斷，控制細胞激素分泌，以達到良好的皮膚病灶及搔癢症狀改善。（中山附醫提供／潘虹恩台中傳真）

83歲婆婆患有異位性皮膚炎，近幾年愈發嚴重，皮膚甚至出現1顆顆紅腫的結節，從下肢、手臂、手腕、背部、脖子蔓延到頭皮，令婆婆常在夢中紅癢難耐抓到流血，致枕頭套、床單上都是血漬，令子女相當不捨，經口服標靶藥物治療，有效止癢更成功改善皮膚狀況。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師蕭玉屏指出，婆婆診斷為異位性皮膚炎合併結節性癢疹，抽血過敏IgE指數高達5000KU／L（正常值＜114 KU／L），先給予口服止癢抗組織胺與外用藥膏未見好轉；婆婆家屬說，婆婆之前曾用類固醇治療，不但使用後眼壓增高，令婆婆視力看不清楚，更一度因為使用類固醇免疫降低，臀部傷口併發蜂窩性組織炎住院。

蕭玉屏指出，婆婆年事已高，除皮膚問題外，還有高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝與冠狀動脈心臟病等疾病，需要更全面地考量，改開立免疫抑制劑環孢黴素治療，但婆婆一使用免疫抑制劑，血壓就飆升，並有頭暈、頭痛、疲倦等不適情況產生，效果仍有限。

經醫師與婆婆和家屬持續討論，嘗試使用新型的口服標靶小分子藥物銳虎（Rinvoq）控制異位性皮膚炎與癢的情形，婆婆的皮膚明顯好轉。蕭玉屏說，新一代口服標靶小分子藥物銳虎（Upadacitinib）主要針對會促進發炎的細胞激素製造的細胞內激酶JAK1傳遞做訊號阻斷，從上游精準鎖定多種促進發炎的細胞激素分泌，以達到良好的皮膚病灶及搔癢症狀改善。

婆婆表示，她患有異位性皮膚炎30幾年，幾乎全身都會紅癢，甚至會「不敢出門」，吃了此藥後2天後，幾乎全身都不會發癢了，晚上睡覺也安穩許多，凸起來的紅疹跟傷口都慢慢變好。蕭玉屏說，近8成患者在治療4個月左右可成功改善75％皮膚症狀，其中6成更達到症狀幾乎完全清除，尤其對頭頸部症狀有良好改善。