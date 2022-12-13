中信兄弟今年順利蟬聯中職總冠軍，球團今天公布不續約球員名單，共計5人，未在60人保留名單也有6人持續議約中，「班長」張志強則將轉任球團其他職務。中信兄弟聲明全文如下：

中信兄弟拿下中華職棒33年總冠軍，達成二連霸，冠軍榮耀屬於中信兄弟全體隊職員，每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰。為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，中信兄弟也將進行球隊重整。

中信球團今日（13日）宣佈不續約球員名單如下：投手－王梓安、鄭佳彥、李榕津（自主培訓選手）；捕手－林明杰、吳明鴻。上述球員於今年合約屆滿後，將不予續約，謝謝選手們在職期間對球隊的付出。

另外，張志強及周磊預計將轉任球團其它職務。目前球團也與未在60人契約保留名單內之劉貴元、張聖豪、黃弘毅、黃鈞麟、李家成與林瑞祥持續議約中。中信兄弟將繼續厚植農場深度，提高球隊競爭力！