行政院長蘇貞昌日前對小三通復航表示擔憂，認為在大陸疫情升溫的情況下，國內的藥品可能遭搶貨；衛福部長薛瑞元今天也幫腔，指大陸人就算沒來台灣，藥品也可能被搜刮。但經本報記者查證食藥署，依現行法規只有持合法許可證的藥商才能辦理大量藥品輸出，一般民眾只能做少量寄送，因此造成搶藥到缺貨的機會可說是微乎其微。

一位不具名食藥署官員透露，根據藥事法規定，僅有持許可證的藥商才能辦理大量藥品輸出的業務，因此一般民眾如大量寄送藥品至國外，基本上就會被海關擋下來，要求提出合法藥商的相關文件，如無法提出就不允許出口。

且藥事法第56條已明文規定，經核准製售之藥物，如輸出國外銷售時，其應輸入國家要求證明文字者，應於輸出前，由製造廠商申請中央衛生主管機關發給輸出證明書。若藥物經中央衛生主管機關認有不敷國內需要之虞時，得限制其輸出。

該名官員指出，國內藥物若被大量搜刮，不僅要看國內海關的臉色，還要遵循對方國家的規定，畢竟全世界國家為打擊不法藥品走私、輸入，對大量進口藥品都相當敏感，若無持有對方國家的藥物許可證，基本上都不會被輸入。

至於透過民眾少量寄送藥品，有無可能造成國內缺藥？該官員坦言很難，民眾要在合法範圍內少量寄送藥品，一來量太少不易造成缺貨，二來必須寄送很多次才可能會引發缺藥，這樣操作的成本太高，著實有些難度。

該官員也補充，以國內的藥品生態為例，藥商大多都有跟醫院簽約，以確保藥品優先供應，因此廠商不太可能會為了大陸市場而去輸出藥品，這也是為什麼部分藥品很難在藥局買到的原因，因為都先供應給醫院了。

針對藥師公會透露，近期國內已有少數藥局發現民眾購買退燒藥的數量增加，該官員也指出，即便如此也很難斷言與大陸疫情升溫有關，畢竟冬天本來就是呼吸道疾病快速增加的時期，且也可能與民眾開始出國旅遊有關。