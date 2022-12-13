素有「最佳白酒」之稱的「金門高粱酒」，日前登上韓國綜藝節目，連南韓當紅饒舌女歌手都譽為傳家之寶，並在網路上掀起一股台、韓討論熱潮。2022年限定「金門高粱酒盤龍金箔酒」預計12月底於全台7-11限定上市，精裝2萬4千盒，建議售價2580元，是金門酒廠建廠70週年系列商品之壓軸絕響。

民國101金龍年曾推出限量3萬瓶的「金門高粱酒－盤龍紀念酒」，上市後在老酒市場增值翻身近2倍價格，其口感獨特、層次豐富的澎派香氣，堪稱許多高粱迷心目中的經典傳奇。111年正逢金門酒廠建廠70年之璀璨時刻，金酒重磅升級，推出精裝絕版限量「金門高粱酒盤龍金箔酒」，濃郁香醇增添溫順豐厚滋味，是建廠70週年系列壓軸商品，復刻禮盒以「雙龍盤繞、金龍搶珠」為設計概念，用雙龍與金龍來寓意尊榮珍貴、吉祥圓滿。

「金門高粱酒盤龍金箔酒」臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽、醇和甘美，整體層次感豐富，同時添加100％日本製優質純金箔，舉手品飲時，金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞。

在業界頗具知名度的高粱酒鑑賞家王俊為就讚譽有加地說：「淡淡成熟果香伴隨金門高粱酒獨有清香，濃而不膩，絲滑入口在喉間爆滿甜韻、酒體厚實；口感渾厚，恰到好處的穀香，無雜味、無生味，尾韻甘甜中帶有一絲冷冽，酒體架構扎實、層次感豐富、尾韻滿溢喉間且持續性強。金箔在酒液中翱翔飛舞，仿似一場瓶中的金色落雪，若經陳放數年熟成，高質感好酒精彩可期。」

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