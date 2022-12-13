大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

近日大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，禁止一大批台灣的農漁產品和酒水飲料進口，民進黨當不斷指責大陸製造貿易障礙，對台灣食品企業註冊採取不公平歧視待遇。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（13日）發布「答記者問」稱，民進黨當局持續惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄，並且完整說明事件原委。

朱鳳蓮表示，2021年4月，大陸發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》(海關總署第248號令)，自2022年1月1日起實施。該規定適用於所有國家和地區向大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理。

朱鳳蓮指出，相關規定於法有據、公開透明，符合國際規則和通行做法，充分考慮了貿易便利化原則。大陸有關主管部門根據世貿組織(WTO)有關規則進行了通報，並於2021年10月向台方通報了有關事項和要求。

朱鳳蓮表示，根據大陸海關總署第248號令要求，大陸方面對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門及時予以審核，對符合要求的申請及時予以註冊，對不符合要求的申請亦逐一告知具體原因，並將相關企業補充提交註冊訊息的期限由2022年6月30日延長至8月31日。已按要求更新註冊訊息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。

朱鳳蓮表示，從2021年4月至2022年8月，有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊訊息不完整、不規範的問題也並不難解決。民進黨當局不但不採取有效措施協助有關企業，反而將大陸正常的食品安全監管措施污蔑為「貿易障礙」、「歧視待遇」，充分暴露他們漠視台灣業者的利益、謀求一黨政治私利的本質。