台北一名人妻小芳（化名）控訴丈夫婚後沉迷於夾娃娃機，偷領她的帳戶並花萬元抖內直播主，她後來受不了搬離家，丈夫竟在臉書上稱「喪偶」，還發文怒罵她「背骨」，她向法院聲請離婚；丈夫則說小芳臉書稱「單身」也有離婚企圖，法官認為雙方婚姻已有破綻，無回復希望，判准離婚，財務糾紛則另行解決。

判決書指出，小芳控訴與丈夫5年前結婚後，丈夫沉迷於夾娃娃機，購買整牆玩具公仔，在網路直播平台打賞直播主，導致薪水入不敷出，常需要她金援，丈夫還曾拿她的存簿與印章，偷轉走她帳戶的錢，她為此忍無可忍搬離住處，丈夫之後竟直接把臉書帳號感情狀態改為「喪偶」，並發文「從今以後XXX的事一概跟我沒關係，有事請找她不用找我，我不是他甚麼人了」。

小芳指控，丈夫後來在軟體IG發文「這就是背骨，你放心會讓你哭著生活，該給我的妳等著，呵呵」，她向法院請求離婚；丈夫說，整牆玩具公仔是因為小芳承租娃娃機台，他幫忙購入娃娃，臉書上稱「喪偶」是雙方婚前已改，後續少上臉書所以沒有改過，小芳在臉書上也稱單身，而他每次領對方帳戶的錢，都有出具委任書，反控小芳在外向朋友及地下錢莊借錢，借據上都寫丈夫的地址。

法官認為雙方婚後因經濟問題時有爭執，小芳不思溝通，不告而搬出共同住處，造成兩造分居，而丈夫也未盡力挽回，臉書感情狀態改為「喪偶」並貼文，足見雙方夫妻關係已名存實亡，產生嚴重破綻，無回復希望，雙方均有責任且責任相當，因此判准2人離婚，至於雙方財務糾紛部分，應由雙方另行解決。