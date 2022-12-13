鄉野情捐贈南屯親子館托育資源車及兒童發展社區資源中心外展服務車，13日舉辦捐贈儀式。（張亦惠攝）

鄉野情戶外休閒專業中心2013年開始捐贈台中市社會局各項兒童發展資源，13日再捐贈南屯親子館托育資源車及兒童發展社區資源中心外展服務車，讓資源可以深入更多區域。鄉野情負責人余幼絢表示，希望此舉能拋磚引玉，讓更多企業投身公益。

13日社會局在南屯親子館舉行捐贈儀式，社會局長彭懷真及議員朱暖英、劉士州皆出席。彭懷真表示，鄉野情從2013年開始捐贈社會局早療外展服務車、教具繪本、安置機構設施設備、設施翻新費用等捐款，共捐贈3輛復康巴士及6輛外展服務車，今年則再捐出2輛外展服務車。

彭懷真說，這次獲得捐贈的早療外展服務車的第二區兒童發展社區資源中心，服務區域包含北屯和潭子地區，有部分家庭因交通不便無法到中心，需使用到宅服務，外展服務車則可以讓早療服務儘早介入需要的孩子，掌握發展黃金期。

余幼絢表示，「取之於社會，用之於社會」即使創業艱辛，但仍秉持童子軍精神，20多年一路走來默默行善、回饋社會，讓愛永不止息，也希望拋磚引玉，喚起更多企業投注愛心。

鄉野情剛開始是捐贈復康巴士卻得知外展服務車很需要資源投注，於是轉向捐外展服務車，捐贈的車子也考量到相關單位維護費用等由進口車改為國產車，貼心程度可見一斑。

社會局說明，除早療行動服務外，因應偏遠地區育兒需求，有11輛托育資源車巡迴市區和山海屯各區，將服務送到社區，讓民眾可就近使用育兒資源。截至上月，托育資源車共巡迴1772場次、服務1萬6574人次，提供親子活動、親職教育、0至6歲教玩具和圖書借閱，感謝企業與市府攜手合作，共同營造幸福城市。