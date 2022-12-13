有「最美麗的節目主持人」封號的73歲資深女星白嘉莉，45年前嫁給印尼富商後便引退，直到2年前才返台，年花350萬入住台北君悅酒店，尚未在台置產。對此，「職場寫作講師趙曉慧」分析白嘉莉住飯店不買房的4點優勢，下結論：「這樣的選擇是很聰明的，好處比壞處多很多。」

「職場寫作講師趙曉慧」8日在臉書粉專推測白嘉莉單身無子女，73歲應有上億財產，再根據媒體報導，指出白嘉莉從印尼回台後，沒有買房、車，住在五星級君悅飯店，房型約45坪，具備客廳、臥室和豪華浴室等，年租金350萬，等同月租29.1萬，外出靠計程車代步。

趙曉慧表示，今年六月份月租北市百坪豪宅的行情價為22-38萬，白嘉莉月花29.1萬住五星級飯店，費用差不多卻換得小一半的坪數，乍看之下不划算，但29.1萬包括水電費、空調費、管理費、第四台費、WIFI 網路費、專人打掃、免費使用飯店健身中心、游泳池等，「三餐與生活所需全部都有專人幫你服務，一通電話就搞定，完全無需自己打理。」

第二點，趙曉慧認為對老年人來說，住在市中心的五星級飯店有利於延緩老化，「飯店的面積很大，常常需要到處走動，就能維持運動量，保持與外界的接觸。這比住在郊區的退休宅，終日只能與老人（病人）為伍，有利於心境的健康與年輕。」

第三點，趙曉慧估算白嘉莉若住到93歲，雖要再花7000萬，但換得較輕鬆的生活，「不需要繳地價稅、房屋稅，至少能省下兩筆裝潢費（10年要換一次裝潢修繕），即使往生，也沒有處份遺產的麻煩。」

第四點，趙曉慧認為白嘉莉年繳350萬租金，相較砸數千萬在北市買房，資金的調度更加靈活，不會全部被綁在房地產，況且白嘉莉身為貴婦級的名人，不但不用計較7000萬，還可能因為能替飯店打廣告，吸引業者開出更優渥的條件邀請她入住。

趙曉慧最後下總結：「白嘉莉不買房改住五星級飯店，這樣的選擇是很聰明的，好處比壞處多很多，讓我也頗心動的呢！」

白嘉莉7日出席慈善活動時，坦言住飯店十分方便，因為房間很大方便作畫，再加上若在台灣置產，傭人將是很大問題。她也表示回台期間出書、開畫展沒時間看房子，若有機會不排除在台購屋，一切看緣分，至於價錢考量，白嘉莉笑說：「考慮！當然賣房子的都會算我特別的價錢，我就看有沒有這種緣分。」