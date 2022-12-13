第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽10日在桃園青埔足球場進行全國總決賽，最終由「小雷鳥足愛踢」在最後兩分鐘靠著較好的團隊默契與防守，以3比2逆轉擊敗「大安足球俱樂部」奪冠，也是他們第一次得到這項比賽的冠軍。

本次YAMAHA CUP總決賽適逢世足期間，主辦單位本次也特別邀請曾參與日本、新加坡職業聯賽，近年歸化加入中華隊的小森由貴參與決賽記者會，談起台日足球文化差異，小森說到日本足球發展多以俱樂部為導向，從國小到成年有一套完整且一致的訓練系統，藉由俱樂部完整的梯隊置配也讓球員在升學的過程中不會產生球隊銜接的問題，來到台灣後也創立了足球俱樂部。

過去台灣足球多以校隊為主要發展，近年來俱樂部的競技實力有明顯的提升，像是今年晉級YAMAHA CUP決賽的12支球隊中，有7支都是來自俱樂部球隊，足以證明俱樂部體制在台灣有很好的發展空間。

而在賽事現場看到許多家長陪伴孩子們到現場，小森認為當足球能真正融入社區、走入生活，再加上像YAMAHA這樣的企業支持著台灣基層足球，他很期待台灣未來的足球發展，也勉勵在場小球員足夢踏實，有朝一日能挑戰世界的舞台。

U17中華男足代表隊前鋒呂毅廷曾經代表莒光國小FC參加YAMAHA CUP第9屆賽事，今年在U17亞洲盃資格賽對上尼泊爾的比賽中替補上陣，並以一記精彩的世界波助中華隊奪首勝。

談到那一球，他自信地表示，「那個位置和距離是我每次到球場必練的基本功課，機會是留給準備好的人，踏上球場的那一刻我才意識到這一路以來的努力沒有白費，真心期盼大家在快樂踢球之餘，要更積極提升競技水平，才能在踏上世界舞台那一刻作出最好的發揮。」